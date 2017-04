Nikon UK has launched a new cashback scheme offering savings of up to £130/€150 on selected NIKKOR lenses and DSLR cameras.

Nikon’s latest cashback scheme will run from now until 4 August 2017. To qualify, all claims must be received by 4 September 2017.

Eligible cameras and lenses include:

D5600 + AF-P 18-55 VR

£45/€50

D3400 + AF-P 18-55VR KIT

£45/€50

D3400 + AF-P 18-55 non VR

£45/€50

NIKKOR Lenses

AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED

£45/€50

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G

£25/€30

AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR

£25/€30

AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED

£45/€50

AF-S Micro-NIKKOR 60mm f/2.8G ED

£35/€40

AF Micro-NIKKOR 60mm f/2.8D

£35/€40

AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED

£65/€75

AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR

£65/€75

AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II

£45/€50

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5–6.3G ED VR

£45/€50

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR

£65/€75

AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR

£85/€100

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

£45/€50

AF-S NIKKOR 70-200 f/2.8E FL ED VR

£130/€150

AF-S NIKKOR 200–500mm f/5.6E ED VR

£85/€100

AF-S NIKKOR 80–400mm f/4.5-5.6G ED VR

£130/€150

Like this: Like Loading...