Olympus has launched a new series of rebates in the United States on some of its most popular cameras.

US retailer Adorama says Olympus is offering instant rebates on the OM-D E-M10 Mark II, E-M5 Mark II, Tough TG-Tracker, as well as a number of lenses.

The Olympus rebates are as follows:

Olympus OM-D E-M10 Mark II Mirrorless Micro Four Thirds Camera Body $499 after $150 IR

Silver

Black

Olympus OM-D E-M10 Mark II Mirrorless Micro Four Thirds Camera with 14-42mm II R Lens $549 after $150 IR

Black

Silver

Olympus OM-D E-M5 Mark II Mirrorless Digital Camera Body $899 after $200 IR

Black

Silver

Olympus Stylus Tough TG-Tracker Digital Camera $299 after $50 IR

Black

Green

The Olympus lenses below all have $100 Instant Rebates

Olympus M. Zuiko Digital ED 40-150mm f/4-5.6 “R” Zoom Lens $99

Black

Silver

Olympus M. Zuiko Digital ED 60mm f2.8 Macro Lens – Black $399

Olympus M. Zuiko Digital ED 14-150mm f/4-5.6 II Zoom Lens – Black $499

Olympus M. Zuiko Digital ED 9-18mm f4.0-5.6 Lens – Black $599

Olympus M.Zuiko Digital ED 12mm F/2 Lens $699

Silver

Black

Olympus M. Zuiko Digital 75mm f/1.8 Lens $799

Black

Silver

Olympus M. Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 Pro Zoom Lens – Black $899

Olympus M. Zuiko Digital ED 7-14mm f2.8 Pro Lens – Black $1,199

Olympus M. Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 Pro Lens, Black $1,399

Olympus Travel Lens Kit M.Zuiko 14-150mm f4.5-6.6 II and M.Zuiko 17mm f1.8 black with Hoods and Cases $699

Olympus Portrait Lens Kit – 45mm f1.8 Lens and ED 75mm f1.8 Lens with Hoods and Cases $899

