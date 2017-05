Sony has launched a new round of instant rebates in the United States, offering up to $150 savings on selected cameras, lenses and accessories.

The US Sony instant rebates all include free shipping and are valid through May 20, 2017. Offers include

Cameras and kits

Sony Alpha A6300 with 16-50mm f/3.5-5.6 OSS Zoom Lens $ 998.00 after $150 Instant Rebate

Sony Alpha a6300 Body $ 898.00 after $100.00 Instant Rebate

Sony Alpha A6000 with 16-50mm f/3.5-5.6 OSS & 55-210mm f/4.5-6.3 OSS Lenses, Black $ 748.00 after $ 300.00 Instant Rebate

Sony Alpha a5100 with 16-50mm Lens, Black $ 498.00 after $ 100.00 Instant Rebate

Sony Alpha A5100 with 16-50mm Lens White Body – Silver Lens $ 498.00 after $ 100.00 Instant Rebate

Lenses

Sony Planar T* FE 50mm F1.4 ZA Lens $ 1,398.00 after $ 100.00 Instant Rebate

Sony 70-200mm f/4.0 G OSS E-Mount NEX Camera Lens $ 1,398.00 after $ 100.00 Instant Rebate

Sony Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS E-mount NEX Camera Lens $ 1,248.00 after $ 100.00 Instant Rebate

Sony 24-70mm f/4 Vario-Tessar T* FE ZA OSS, Full Frame, E-Mount NEX Camera Lens $ 1,098.00 after $ 100.00 Instant Rebate

Sony FE 70-300mm f/4.5-5.6 G OSS E-Mount NEX Camera Lens $ 1,098.00 after $ 100.00 Instant Rebate

Sony Vario-Tessar T* 16-70mm F4 ZA OSS, E-Mount NEX Camera Lens $ 898.00 after $ 100.00 Instant Rebate

Sony FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS E-Mount NEX Camera Lens $ 898.00 after $ 100.00 Instant Rebate

Sony Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA E-mount NEX Camera Lens $ 898.00 after $ 100.00 Instant Rebate

Sony 18-200mm f/3.5-6.3 OSS E-mount NEX Camera Lens, Silver $ 798.00 after $ 100.00 Instant Rebate

Sony 10-18mm F/4 E-mount NEX Camera Lens $ 748.00 after $ 100.00 Instant Rebate

Sony 18-200mm f/3.5-6.3 OSS LE E-Mount NEX Camera Lens $ 748.00 after $ 100.00 Instant Rebate

Sony 35mm F/1.8 OSS E-mount NEX Camera Lens $ 398.00 after $ 50.00 Instant Rebate

Sony 20mm F2.8 Alpha E-mount NEX Camera Lens, Black $ 298.00 after $ 50.00 Instant Rebate

Sony 50mm F/1.8 OSS E-mount NEX Camera Lens $ 248.00 after $ 50.00 Instant Rebate

Sony 50mm F/1.8 OSS E-mount NEX Camera Lens, Black $ 248.00 after $ 50.00 Instant Rebate

Sony FE 50mm F/1.8 Lens for E-Mount Cameras $ 198.00 after $ 50.00 Instant Rebate

On Camera Flash and Mics

Sony ECM-GZ1M Microphone for Cameras with Multi-Interface Shoe $ 78.00 after $ 20.00 Instant Rebate

Sony ECM-XYST1M Stereo Microphone $ 119.00 after $ 30.00 Instant Rebate

Sony FA-WRC1M Radio Control Wireless Commander $ 298.00 after $ 50.00 Instant Rebate

Sony FA-WRR1 Wireless Radio Receiver $ 148.00 after $ 50.00 Instant Rebate

Sony HVL-F20M External Flash with Multi Interface Shoe and Built-In Diffuser – Compatible with Alpha TTL System $ 128.00 after $ 20.00 Instant Rebate

Sony HVL-F32M TTL External Flash for Sony alpha7 Series Cameras $ 248.00 after $ 50.00 Instant Rebate

Sony HVL-F43M Compact External Flash for Sony Cameras $ 328.00 after $ 70.00 Instant Rebate

Sony HVL-F60M Wireless Shoe Mount Flash with built-in LED light $ 448.00 after $ 100.00 Instant Rebate

Sony HVL-F60M Wireless Shoe Mount Flash with built-in LED light $ 148.00 after $ 50.00 Instant Rebate

Accessories

Sony LA-E4 A NEX Camera Mount Adapter $ 298.00 after $ 50.00 Instant Rebate

Sony MPK-URX100A Underwater Housing for RX100 Series $ 278.00 after $ 50.00 Instant Rebate

Sony VG-C1EM Vertical Grip for Alpha a7, a7R and a7s $ 248.00 after $ 50.00 Instant Rebate

Sony VG-C2EM Vertical Grip for Alpha A7 II, Alpha A7R II and Alpha 7S II Cameras $ 298.00 after $ 50.00 Instant Rebate

Sony VG-C77AM Vertical Grip for Alpha a77 and a77 II Cameras $ 248.00 after $ 50.00Instant Rebate

